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Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 22:00 | 

İstanbul risk haritası: İstanbul'da koronavirüs(covid-19) vaka sayısı ne kadar? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

İstanbul koronavirüs risk haritası, artan vaka sayıları ile dikkat çekiyor. Ülke genelinde vakaların yükselmesiyle kırmızı iller için hafta sonu yasağı yeniden getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı İstanbul koronavirüs vaka sayısı tedirginliğe neden oldu. Kentte vaka sayılarının mart başına göre yaklaşık 10 kat arttığı belirtilirken, vakaların yüzde 85'inin koronavirüs varyantının oluşturduğu bildirildi. Öte yandan güncel koronavirüs risk haritasında 27 Mart-2 Nisan haftasında İstanbul'da kovid-19 vaka sayısı 591,45 olmuştu. İşte, İstanbul risk haritası ve koronavirüs vaka sayılarında son durum.

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İstanbul koronavirüs vaka sayıları son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Normalleşmenin ardından kurallara uyulmaması nedeni ile vaka sayılarında İstanbul'da artış yaşandı. Metropolde mart başına göre vaka sayılarında yaklaşık 10 kat artış yaşandı. Koronavirüs güncel risk haritasına bakıldığında, İstanbul’da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383 oldu. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada " Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da dördüncü pik. "açıklamasında bulunmuştu.

2İSTANBULDA VAKA SAYISI NE KADAR

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarının mart başına göre yaklaşık 10 kat arttığını açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.

3BAKAN KOCADAN İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan bugünkü yazısında Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüste son durumu ve gidişatın hangi yöne doğru gittiğini sordu. İstanbul ile ilgili Bakan Koca'nın açıklamaları dikkat çekti. İşte, İstanbul için yapılan o açıklamalar;

SAĞLIK Bakanı Koca’ya “Sağlık sisteminde tıkanma var mı? Sistem, son artışları karşılayabiliyor mu?” diye sordum.

Bakan net konuştu:

“Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında.”

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ŞU anda yaşadığımızın adı pik midir?

Bakan Koca’nın bu konuda söyledikleri şunlar:

“Dalga değil. Bu bir pik. Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da dördüncü pik. Bu pikin diğerlerinden bir farkı var. Öncekilerde mutant yoktu. Şimdi mutant gelişti ve bulaşıcılık daha da arttı. Özellikle ev içi bulaş oranında büyük artış var. Bulaşıcılık yakın temasla mümkün olabiliyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasla. Dolayısıyla bizim hareketi azaltıp yakın teması önlememiz lazım. Bu şimdi çok daha önemli hale geldi.”

5İSTANBULDA VAKA SAYISI 1 HAFTADA 31 BİN ARTTI

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI 1 HAFTADA 31 BİN ARTTI

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı yeni harita, bir hafta içinde pek çok ilde vaka sayısında ciddi artış olduğunu gösterdi. İstanbul’da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383 oldu.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: “Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün yüzde 75 olduğu yerde başta fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli. Hafta sonları pek çok ilde sokağa çıkma kısıtlaması var ama kişilerin geniş aileleriyle bir araya gelmemesi, sadece çekirdek aile ile zaman geçirmesi çok önemli. Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli ancak kalabalık ortamlarda (toplu taşıma gibi) çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkarıp atmak gerekiyor. Mutant virüs nedeniyle daha kısa sürede bulaş söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kapalı mekanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı. Sırası gelen vatandaşların aşı olmaları da doğru bir yaklaşım olacaktır.”

6İLLERİN VAKA SAYISI

İLLERİN VAKA SAYISI

27 Mart- 2 Nisan tarihli haritada kırmızıya dönen 68 ildeki vaka sayıları:

“Adana’da 2 bin 507, Adıyaman’da 1455, Aksaray’da 187, Amasya’da 1241, Artvin’de 287, Afyonkarahisar’da 1127, Ankara’da 15 bin 404, Antalya’da 4 bin 842, Ardahan’da 178, Aydın’da 1712, Ağrı’da 653, Bartın’da 462, Balıkesir’de 5 bin 333, Bayburt’ta 200, Bilecik’te 744 , Bingöl’de 349, Bolu’da 903, Bursa’da 8 bin 65, Çanakkale’de 2 bin 957, Çankırı’da 587, Çorum’da bin 707, Düzce’de 859, Edirne’de 1668, Erzincan’da 753, Erzurum’da bin 858, Eskişehir’de 3 bin 182, Elazığ’da 900, Gaziantep’te 3 bin 593, Giresun’da 2 bin 257, Gümüşhane’de 292, Hatay’da 2 bin 190, Iğdır’da 453, Isparta’da 691, İstanbul’da 91 bin 383, İzmir’de 9 bin 580, Kastamonu’da 1705, Karabük’te 492, Karaman’da 500, Kars’ta 302, Kayseri’de 4 bin 478, Kahramanmaraş’ta 1308, Kırklareli’de 1878, Kırıkkale’de 499, Kırşehir’de 384, Kilis’te 550, Kocaeli’de 7 bin 410, Konya’da 9 bin 585, Kütahya’da 1096, Malatya’da 3 bin 7, Manisa’da 2016, Mersin’de 2 bin 280, Muğla’da 1461, Nevşehir’de 637, Niğde’de 865, Ordu’da 2 bin 406, Osmaniye’de bin 733, Rize’de bin 391, Sakarya’da 2 bin 513, Samsun’da 9 bin 194, Sinop’ta 779, Sivas’ta 1049, Tekirdağ’da 4 bin 422, Tokat’ta 1997, Tunceli’de 142, Trabzon’da 2 bin 866, Yalova’da 1557, Yozgat’ta 981, Zonguldak’ta 1212 vaka.

Son tabloda haftalık vaka sayısı yüz binde 678 ile en yüksek şehir Samsun oldu.

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