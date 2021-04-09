İstanbul risk haritası: İstanbul'da koronavirüs(covid-19) vaka sayısı ne kadar? Sağlık Bakanı Koca duyurdu

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI 1 HAFTADA 31 BİN ARTTI Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı yeni harita, bir hafta içinde pek çok ilde vaka sayısında ciddi artış olduğunu gösterdi. İstanbul’da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383 oldu.



Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: “Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün yüzde 75 olduğu yerde başta fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli. Hafta sonları pek çok ilde sokağa çıkma kısıtlaması var ama kişilerin geniş aileleriyle bir araya gelmemesi, sadece çekirdek aile ile zaman geçirmesi çok önemli. Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli ancak kalabalık ortamlarda (toplu taşıma gibi) çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkarıp atmak gerekiyor. Mutant virüs nedeniyle daha kısa sürede bulaş söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kapalı mekanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı. Sırası gelen vatandaşların aşı olmaları da doğru bir yaklaşım olacaktır.”