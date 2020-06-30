İstanbul plajlarında kadın cankurtaranlar göreve başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 3 kadın cankurtaran göreve başladı. O cankurtaranlardan biri 24 yaşındaki Doğa Yağcı. Genellikle “Erkek işi" olarak ifade edilen bu mesleği, erkek çalışma arkadaşlarından farksız bir şekilde yerine getiren Yağcı, aldıkları zorlu eğitimler sırasında kadın-erkek ayrımı yapılmadığını ifade etti. Plajda elinde dürbünüyle hazır şekilde bekleyen Doğa Yağcı, boğulma tehlikesi geçiren kişiye ilkyardımda bulunacak düzeyde eğitim aldı. Çocukluğundan beri sporla ilgilenen Yağcı, "Kondisyonuma ve kendime güveniyorum. O yüzden bu mesleği seçtim" diye anlattı. Yağcı'nın 15 gündür görev yaptığı Şile Ayazma Plajı'nın ziyaretçileri ise, denize girdikleri alanda görevi başında bir kadın cankurtaran görmekten son derece memnun olduğunu söyledi.