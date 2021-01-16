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GeriGündem İstanbul Pendik'te korkunç olay! Tehdit edilen genç kız dayısını çağırdı, sonrası korkunç
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Gündem
Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 16 Ocak 2021 - 08:21 | 

İstanbul Pendik'te korkunç olay! Tehdit edilen genç kız dayısını çağırdı, sonrası korkunç

İstanbul Pendik'te genç kız, bir erkek tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek dayısından yardım istedi. Genç kızın dayısı ile şüpheli erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kurusıkıdan bozma tabancasını çıkaran zanlı, genç kızın dayısını öldürdü, kavgaya karışan 4 kişiden birini de yaraladı. Zanlı cinayetin ardından olay yerinden kaçarken, daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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