İstanbul Pendik'te korkunç olay! Tehdit edilen genç kız dayısını çağırdı, sonrası korkunç
İstanbulPendik'te genç kız, bir erkek tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek dayısından yardım istedi. Genç kızın dayısı ile şüpheli erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kurusıkıdan bozma tabancasını çıkaran zanlı, genç kızın dayısını öldürdü, kavgaya karışan 4 kişiden birini de yaraladı. Zanlı cinayetin ardından olay yerinden kaçarken, daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.