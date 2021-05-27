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HaberlerGündem Haberleriİstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
GeriGündem İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında
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Haber: Ali Çağlar TINBEK-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 10:03 | 

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon kamerada; 39 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42 adreste 4'ü çocuk 59 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonda çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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