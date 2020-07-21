İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! İşte İstanbul LGS yüzdelik dilimleri
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin başlamasının ardından yoğun ilgi görüyor. Eğitim uzmanları öğrencilere, tercih listesi oluştururken yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanlarını dikkate almalarını öneriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjanları yayımlandı. İşte İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları ile ilgili bilgiler…
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LGS yüzdelik dilimleri ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. 20 Haziran’da yapılan LGS’de süreç devam ediyor. 16 Temmuz’da sonuçlarını öğrenen adaylar 20 Temmuz’dan itibaren tercihlerini yapmaya başladılar. Uzmanlar öğrencileri tercih aşamasında okulların yüzdelik dilimlerine ve okul kontenjanlarına bakmaları noktasında öneride bulundular. Milli Eğitim Bakanlığı tüm illerde yer alan okulların yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını yayımladı.
LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI Lise yüzdelik dilimleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Aşağıdaki linke tıkladığınızda liseleri seçebileceğiniz bir sekme açılacak.
‘Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi’ arasından birini seçerek aramanızı yapabilirsiniz. Birden fazla seçim de yapabiliyorsunuz.
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Ayrıca il ve ilçe çekimi de yapmanız gerekiyor. Özel arama yapabileceğiniz gibi ilçelerin tümünü de seçebiliyorsunuz. Açılan liste içerisinde kontenjan, yüzdelik dilim, yabancı dil bilgisi, öğretim süresi gibi bilgiler yer alıyor.