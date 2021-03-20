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Haber Giriş: 20 Mart 2021 - 00:25 | 

İstanbul koronavirüs risk haritası: İstanbul yüksek riskli mi, kısıtlamalar geri mi gelecek?

İstanbul koronavirüs haritasında 'yerinde karar' döneminin başlamasıyla birlikte kurallara dikkat edilmemesi nedeniyle vaka sayılarında artış gözlendi. Nüfusun en yoğun olduğu İstanbul'da da haftalık vaka sayısı 27 bin 523’e çıktı. Son verilere göre renkli risk haritasında daha önce turuncu yani yüksek risk grubunda yer alan İstanbul'un kırmızı renge dönme endişesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin son yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." ifadesini kullandı. İşte, İstanbul risk haritası ile ilgili bilgiler.

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İstanbul risk haritası megakentte kısıtlamaların geri döneceği kaygısına neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırılan haritada İstanbul'da vaka artışı görüldü. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul turuncu renk kategorisinde yer alıyordu. Ancak renkli risk haritası henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak.

2İSTANBUL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İSTANBUL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz." dedi. 27 Şubat – 5 Mart tarihini kapsayan son risk haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı artışa geçtiği görülmüştü.

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Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, 58 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı, 23 ilde azaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi..

Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:.

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Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

5İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI

İSTANBUL’DA TEHLİKE ÇANLARI

Daha önce yüz binde 89.90 oranla turuncu renkte olan fakat 6-12 Mart günleri arasında yüz binde 178 vaka oranıyla tırmanışa geçen İstanbul’da, haftalık vaka sayısı 27 bin 523’e çıktı. Bu da megakentte kısıtlamaların geri döneceği endişesi yarattı. Ancak pek çok ilde vaka sayıları artıp harita renklerinde değişiklik olması gerekirken alınan karar gereği önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüzbinde 10’un altında “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek” ve 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek riskli” sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

6İSTANBULDA ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

İSTANBUL'DA ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

Koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiği son günlerde Bilim Kurulu Üyesi Yavuz, önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da aşısız olan çok fazla nüfusun olduğuna dikkat çeken Yavuz, İstanbul'da salgında üçüncü dalgaya girildiğini kaydetti.

İllere göre haftalık yayınlanan haritaya göre, İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz. DHA'ya açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da vaka sayılarında günlerdir yukarı doğru bir çıkış söz konusu olduğuna değinen Prof. Dr. Yavuz, "Test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti. Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum, üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor. Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam, geçen haftaya göre belirgin bir fark var, Pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı da bizde de yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Bu çok sevindirici bir şey. Ama İstanbul'da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde de böyle. Bu nedenle insanlarla yakın temasa girmemek, kapalı ortamlarda bulunmamak, mecbursanız da maskesiz asla durmamak, kalabalık ortamlara da maskesiz girmemek, çok sık bir şekilde ortamı havalandırmak, tercihan camları sık sık açmak gerekiyor. Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

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