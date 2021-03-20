İstanbul koronavirüs risk haritası: İstanbul yüksek riskli mi, kısıtlamalar geri mi gelecek?

İSTANBUL'DA ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI Koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiği son günlerde Bilim Kurulu Üyesi Yavuz, önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da aşısız olan çok fazla nüfusun olduğuna dikkat çeken Yavuz, İstanbul'da salgında üçüncü dalgaya girildiğini kaydetti.



İllere göre haftalık yayınlanan haritaya göre, İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz. DHA'ya açıklamalarda bulundu.



İstanbul'da vaka sayılarında günlerdir yukarı doğru bir çıkış söz konusu olduğuna değinen Prof. Dr. Yavuz, "Test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti. Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum, üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor. Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam, geçen haftaya göre belirgin bir fark var, Pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı da bizde de yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.