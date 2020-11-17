Gündem Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 17:14 | 17 Kasım 2020 - 17:14

İstanbul Koronavirüs haritasında ilçe ilçe son durum: Corona Virüs salgınında İstanbul'da yaşanan son gelişmeler

Koronavirüs salgının etkisi artmaya devam ederken, ağır hasta ve vaka sayılarının arttığı İstanbul'da koronavirüs haritasının son durumu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilerle oluşturulan bölge haritasında, bir çok ilçenin kırmızı renge yani riskli bölge olarak güncellendiği görülüyor. Bazı ilçelerde riskli bölgeden çok riskli bölgeye geçiş söz konusu.. İşte İstanbul koronavirüs haritasındaki son durum