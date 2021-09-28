İstanbul kahve festivali için geri sayım - İstanbul Coffee Festival ne zaman, nerede yapılacak?
İstanbul Coffee Festival, iki yıl aradan sonra kahve severleri yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor. 7’ncisi düzenlenecek olan İstanbul kahve festivali, ekim ayında gerçekleşecek. Peki, Kahve festivali ne zaman, nerede yapılacak? İşte İstanbul kahve festivalinin detayları…
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Kahve tutkunlarının uzun zamandır beklediği İstanbul Coffee Festival için geri sayım devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında özel olarak üretilen ve kavrulan kahvelerin deneneceği kahve festivali, 2 yıllık aradan sonra ziyaretçileriyle buluşacak.
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Kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim'de KüçükÇiftlik Park İstanbul’da gerçekleştirilecek. Çeşitli etkinlikler, konserler, canlı performanslar ve atölyelere ev sahipliği yapacak festivalde katılımcılar, dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveleri tadarak butik kahve dükkanlarının kendine has lezzetlerini keşfetme fırsatı yakalayacak.
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Festival kapsamında Türk Telekom Prime’lılar, yüzde 50 indirimli bilet ve onlara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkı gibi ayrıcalıklarla festivale katılım sağlayabilecek. Festivale katılım için biletler 'dsmbilet.com', 'biletino.com' ve 'Dream On' mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor.