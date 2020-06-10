İstanbul, İzmir ve Ankara'da koronavirüs vaka durumu nedir? İllere göre corona sayısını Fahrettin Koca açıkladı:

Maske ve temziliğe hassasiyet göstermememizin sonucu. Dİyarbakır'da 100 vakaya varan bir artışı görüyoruz. Kültürel, nişan gibi nedenlerden dolayı artış var. Vatandaşımızın daha hassas davranması, tedbiler noktasında katı davranmamız gerekiyor. Ankara için yükseliş vardı, bugün için düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yükseliş odluğunu gördük. Bugün itibariyle Konya'da düşüş olduğunu söyleyebiliriz.