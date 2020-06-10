İstanbul, İzmir ve Ankara'da koronavirüs vaka durumu nedir? İllere göre corona sayısını Fahrettin Koca açıkladı:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında illere göre corona sayısını açıkladı gelen bir soru üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısındaki son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Koca (Kovid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz." dedi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir illere göre coronavirüs sayısı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sağlık Bakanı Koca: "Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu."
2
Abone Ol
DİYARBAKIR'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR. VAKA SAYISI ARTAN BAŞKA İLLER VAR MI?
Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayısının azaldığını, bu illerde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz.
3
Abone Ol
Maske ve temziliğe hassasiyet göstermememizin sonucu. Dİyarbakır'da 100 vakaya varan bir artışı görüyoruz. Kültürel, nişan gibi nedenlerden dolayı artış var. Vatandaşımızın daha hassas davranması, tedbiler noktasında katı davranmamız gerekiyor. Ankara için yükseliş vardı, bugün için düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yükseliş odluğunu gördük. Bugün itibariyle Konya'da düşüş olduğunu söyleyebiliriz.