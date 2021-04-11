İstanbul İmsakiyesi 2021: İstanbul sahur, imsak iftar vakti saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi

İstanbul İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul iftar ve sahur saatleri yayımlanan imsakiye ile belli oldu. 13 Nisan’da başlayacak olan ramazan ayı boyunca Müslümanlar oruç tutacaklar. Oruca imsak vakti ile beraber başlanacak. İstanbul’da ilk oruç için imsak vakti 04:50 olacak. İşte ramazan boyunca tutulacak olan orucun gün gün iftar ve sahur saatleri



İSTANBUL SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?



İstanbul’da ilk oruç için imsak vakti 04:50, iftar vakti ise 19:48 olacak. İşte İstanbul imsakiyesi...



