İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022: İstanbul iftar saati kaçta yapılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde İstanbul iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2022 İstanbul Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği İstanbul iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, İstanbul sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, İstanbul’da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ 2022
İstanbul’da 2 Nisan'da iftar 19.36'da sahur ise 05:12'de gerçekleşecek.
Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|1
|02 Nisan
|05:12
|19:36
|2
|03 Nisan
|05:10
|19:37
|3
|04 Nisan
|05:08
|19:38
|4
|05 Nisan
|05:06
|19:39
|5
|06 Nisan
|05:04
|19:40
|6
|07 Nisan
|05:02
|19:41
|7
|08 Nisan
|05:00
|19:43
|8
|09 Nisan
|04:59
|19:44
|9
|10 Nisan
|04:57
|19:45
|10
|11 Nisan
|04:55
|19:46
|11
|12 Nisan
|04:53
|19:47
|12
|13 Nisan
|04:51
|19:48
|13
|14 Nisan
|04:49
|19:49
|14
|15 Nisan
|04:47
|19:50
|15
|16 Nisan
|04:45
|19:51
Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında karşılaşılan sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır besinlerden kaçınılması gerektiğini vurgularken, günlük ise 2,5 litre su içilmesine dikkat çekti.
Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır ve yağlı besinlerden uzak durulması konusunda uyardı. Ramazan ayında en çok karşılaşılan problemlerin başında kabızlık ve hazımsızlığın geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Sena Kazan Sena Kazan, “Yemekleri hızlı yediğimiz zaman hazımsızlık yaşıyoruz. Bu sebeple yemekleri yavaş yemeliyiz, iyi çiğnemeliyiz ve bölerek yememiz gerekiyor” dedi.
Öte yandan, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz ise reflü hastalığı tanısı konulan hastaların ise ilaçlarına devam etmesi konusunda uyarıda bulunarak, “Gün içinde sıvı tüketimi olmadığı için Ramazan'da kabızlığın artacağını düşünüyoruz. Kabızlık yaşayan hastalarımızın doktor kontrolünde gerekli ilaç tedavisi görmesi iyi olacaktır” dedi.