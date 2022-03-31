İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022: İstanbul iftar saati kaçta yapılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır ve yağlı besinlerden uzak durulması konusunda uyardı. Ramazan ayında en çok karşılaşılan problemlerin başında kabızlık ve hazımsızlığın geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Sena Kazan Sena Kazan, “Yemekleri hızlı yediğimiz zaman hazımsızlık yaşıyoruz. Bu sebeple yemekleri yavaş yemeliyiz, iyi çiğnemeliyiz ve bölerek yememiz gerekiyor” dedi.