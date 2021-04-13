İstanbul İftar Vakti 2021: İstanbul için İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün İmsakiye ve sahur saatleri

İstanbul İmsakiyesi 2021 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanlar bu vakitlere göre ramazan orucuna başladılar. İlk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkıldı. Şimdi sıra iftar saatlerine geldi. İstanbul iftar ve sahur saatleri yayımlanan imsakiye ile belli oldu. 13 Nisan günü İstanbul’da ilk oruç için iftar vakti 19:48 olacak. İşte ramazan boyunca tutulacak olan orucun gün gün iftar ve sahur saatleri



İSTANBUL İLK İFTAR SAAT KAÇTA??



İstanbul’da ilk oruç için iftar vakti 19:48 olacak.



İSTANBUL SAHUR SAAT KAÇTA?? İstanbul'da bu gece imsak vakti saat 04:48 olacak.İşte İstanbul imsakiyesi...



