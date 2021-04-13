İstanbul İftar Vakti 2021: İstanbul için İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün İmsakiye ve sahur saatleri
İstanbul iftar vakti geldiğinde ramazanın ilk orucu açılmış olacak. İstanbul İmsakiyesine göre ilk sahur yapıldı ve Müslümanlar ramazan orucuna başladılar. Oruç tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki 13 Nisan İstanbul için iftar saati ne zaman ve akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 Ramazan İmsakiyesine göre bugün iftar, sahur ve imsak saatleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İstanbul İmsakiyesi 2021 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanlar bu vakitlere göre ramazan orucuna başladılar. İlk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkıldı. Şimdi sıra iftar saatlerine geldi. İstanbul iftar ve sahur saatleri yayımlanan imsakiye ile belli oldu. 13 Nisan günü İstanbul’da ilk oruç için iftar vakti 19:48 olacak. İşte ramazan boyunca tutulacak olan orucun gün gün iftar ve sahur saatleri
İSTANBUL İLK İFTAR SAAT KAÇTA??
İstanbul’da ilk oruç için iftar vakti 19:48 olacak.
İSTANBUL SAHUR SAAT KAÇTA?? İstanbul'da bu gece imsak vakti saat 04:48 olacak.İşte İstanbul imsakiyesi...
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
3
İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
4
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.
5
İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.
Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.