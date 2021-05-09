İstanbul iftar vakti 2021: 9 Mayıs İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? (Ramazan İmsakiyesi)
İstanbul iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul iftar vakti ile orucunu açacak olan vatandaşlar İstanbul'da iftar saat kaçta? sorusunun cevabını 9 Mayıs iftar vakitleri ekranı üzerinden alacaklar. Bu akşam orucunu açacak olan Müslümanlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte, 9 Mayıs İstanbul 2021 ramazan imsakiyesi ve İstanbul iftar saatleri bilgisi.
İstanbul iftar saati, günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayı ile ibadetler idrak edilirken, İstanbul iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. İftar saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi.. İşte, 9 Mayıs İstanbul sahur ve iftar vakitleri ve 2021 Ramazan İmsakiyesi.
İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da bu akşam iftar 20:16'da olacak. Teravih namazı ise 21:51'de kılınacak.
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İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|17:00
|20:19
|21:56