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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 14:58,

İstanbul iftar vakti 2020: İstanbul iftar saati kaçta yapılacak? 2020 İstanbul Ramazan imsakiyesi

Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde İstanbul iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2020 İstanbul Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği İstanbul iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, İstanbul sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, İstanbul’da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

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İstanbul iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. İstanbul iftar vakti 2020 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için İstanbul Ramazan imsakiyesi 2020’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul’da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

İstanbul’da 25 Nisan'da iftar 20.01’de sahur ise 04:25'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2920:0021:29*
225.04.202004:2720:0121:31
326.04.202004:2520:0221:32
427.04.202004:2320:0321:33
528.04.202004:2220:0421:35
629.04.202004:2020:0521:36
730.04.202004:1820:0621:38
801.05.202004:1620:0721:39
902.05.202004:1420:0921:41
1003.05.202004:1320:1021:43
1104.05.202004:1120:1121:44
1205.05.202004:0920:1221:46
1306.05.202004:0720:1321:47
1407.05.202004:0620:1421:49
1508.05.202004:0420:1521:50
1609.05.202004:0220:1621:52
1710.05.202004:0120:1721:53
1811.05.202003:5920:1821:55
1912.05.202003:5720:1921:56
2013.05.202003:5620:2021:58
2114.05.202003:5420:2121:59
2215.05.202003:5320:2222:01
2316.05.202003:5120:2322:02
2417.05.202003:5020:2422:04
2518.05.202003:4820:2522:05
2619.05.202003:4720:2622:07**
2720.05.202003:4520:2722:08
2821.05.202003:4420:2822:09
2922.05.202003:4320:2822:11
3023.05.202003:4120:2922:12


İSTANBUL VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde ramazan farklı yaşanır" diyerek, ramazan etkinliklerini internet üzerinden yayınlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 yıl önce başlatılan ve her yıl yoğun katılımla gerçekleşen geleneksel Ramazan-ı Şerif etkinliklerine Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ara verildi.Belediye, ilçe sakinlerinin ramazanın manevi havasını aynı şekilde yaşaması için "Evde ramazan farklı yaşanır” diyerek özel bir program hazırladı.

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Bu kapsamda geçen sene düzenlenen ramazan etkinliklerine ait görüntüler internet üzerinden ilçe sakinlerine ulaştırılıyor. Her akşam iftardan sonra saat 20.45'te küçükler için Ramazan Çocuk Programı, büyükler için de saat 22.30'da ramazan programları "Nostalji" adıyla yayınlanıyor.

İsteyen herkes Bağcılar Belediyesine ait www.bagcilar.bel.tr/bagcilardaramazan adresi üzerinden paylaşımlara ulaşabiliyor. Çocuklar gölge oyunları, Karagöz-Hacivat, tiyatro gösterileri ve yarışmaları izleyerek eğlenceli zaman geçiriyorlar. Büyükler ise sağlık, ilahiyat, tarih, edebiyat ve sanat gibi birçok alanda ünlü isimlerin yaptığı sohbetleri izliyor. Sanatçıların seslendirdiği ramazan ayının manevi iklimini yansıtan Nat-ı Şerif, şiir ve ilahiler de dinlenebiliyor.

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- İlçe müftüsü soruları cevaplandırıyorÖte yandan Bağcılar İlçe Müftülüğü de programlarıyla "Evde Ramazan farklı yaşanır" projesine destek veriyor. Her gün saat 14.00-17.30 arasında Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu online olarak mukabele vermeye başladı.

İlçe Müftüsü Celal Büyük ise her gün saat 15.00'te canlı yayında "Ramazan Sohbetleri" düzenliyor. Cumartesi ve Pazar günleri de "Siz Sorun İlçe Müftümüz Cevaplasın" adıyla canlı ve interaktif program gerçekleştiren Büyük, kendisine yönlendirilen soruları cevaplandırıyor. Mukabele ve vaazlar yine belediyenin kültür programlarını yayınladığı aynı internet sayfasından izlenebiliyor.Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu süreçte ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl ramazan ayına koronavirüs sebebiyle birbirimizden fiziki olarak uzak ama daha büyük özlem ve kardeşlik duygusu içerisinde giriyoruz. Bu zaruret dolayısıyla 'Bağcılar'da ramazan farklı yaşanır' sloganımızı 'Evde ramazan farklı yaşanır'a dönüştürüp rahmet ve bereket ayını evlerimizde ailelerimizle birlikte yaşayacağız inşallah. İbadetlerimizi, hayırlarımızı ve sohbetlerimizi evde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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