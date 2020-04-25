İstanbul iftar vakti 2020: İstanbul iftar saati kaçta yapılacak? 2020 İstanbul Ramazan imsakiyesi

- İlçe müftüsü soruları cevaplandırıyorÖte yandan Bağcılar İlçe Müftülüğü de programlarıyla "Evde Ramazan farklı yaşanır" projesine destek veriyor. Her gün saat 14.00-17.30 arasında Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu online olarak mukabele vermeye başladı.



İlçe Müftüsü Celal Büyük ise her gün saat 15.00'te canlı yayında "Ramazan Sohbetleri" düzenliyor. Cumartesi ve Pazar günleri de "Siz Sorun İlçe Müftümüz Cevaplasın" adıyla canlı ve interaktif program gerçekleştiren Büyük, kendisine yönlendirilen soruları cevaplandırıyor. Mukabele ve vaazlar yine belediyenin kültür programlarını yayınladığı aynı internet sayfasından izlenebiliyor.Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu süreçte ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl ramazan ayına koronavirüs sebebiyle birbirimizden fiziki olarak uzak ama daha büyük özlem ve kardeşlik duygusu içerisinde giriyoruz. Bu zaruret dolayısıyla 'Bağcılar'da ramazan farklı yaşanır' sloganımızı 'Evde ramazan farklı yaşanır'a dönüştürüp rahmet ve bereket ayını evlerimizde ailelerimizle birlikte yaşayacağız inşallah. İbadetlerimizi, hayırlarımızı ve sohbetlerimizi evde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.