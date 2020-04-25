İstanbul iftar vakti 2020: İstanbul iftar saati kaçta yapılacak? 2020 İstanbul Ramazan imsakiyesi
Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde İstanbul iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2020 İstanbul Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği İstanbul iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, İstanbul sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, İstanbul’da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
İstanbul iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. İstanbul iftar vakti 2020 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için İstanbul Ramazan imsakiyesi 2020’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul’da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ
İstanbul’da 25 Nisan'da iftar 20.01’de sahur ise 04:25'te gerçekleşecek.
Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|20:27
|22:08
|28
|21.05.2020
|03:44
|20:28
|22:09
|29
|22.05.2020
|03:43
|20:28
|22:11
|30
|23.05.2020
|03:41
|20:29
|22:12
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