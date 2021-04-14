MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul iftar vakitleri: İstanbul’da iftara kaç saat kaldı? İşte İstanbul iftar ve sahur saatleri
GeriGündem İstanbul iftar vakitleri: İstanbul’da iftara kaç saat kaldı? İşte İstanbul iftar ve sahur saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 11:51 | 

İstanbul iftar vakitleri: İstanbul’da iftara kaç saat kaldı? İşte İstanbul iftar ve sahur saatleri

İstanbul iftar vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. 2021 Ramazan ayının ikinci günü 14 Nisan tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, illerindeki iftar saatini öğrenmek için 2021 imsakiyesini inceliyor. Peki, İstanbul’da iftara kaç saat kaldı? İşte İstanbul iftar ve sahur saatleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sahur vaktinin geride kalmasıyla birlikte gözler iftar saatlerine çevrildi. Bu yıl Ramazan ayını Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da karşılayan vatandaşlar, İstanbul için 14 Nisan iftar saatini merak ediyor. 81 ilin iftar saatleri 2021 imsakiyesi ile paylaşıldı. İmsakiye takviminde İstanbul'un 30 günlük iftar saati yer alıyor.

2

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar saat 19:49'de açılacak

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk iftar saat 19:32'de açılacak

BURSA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da ilk iftar saat 19:48'de açılacak

İZMİR'DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de ilk iftar saat 19:53'de açılacak

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3Ülkelere göre oruç tutma süreleri

Ülkelere göre oruç tutma süreleri

İslam dünyası için kutsal sayılan ramazan ayında, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, oruç tutma süreleri de farklılık gösteriyor.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe artıyor.

4Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavikte tutulacak

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavik'te tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeye göre, ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.

54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.

Oruç tutulan süre, ramazanın ilk gününde Norveç'in başkenti Oslo'da 16 saat 6 dakika,

İsveç'in başkenti Stockholm'de 16 saat 3 dakika,

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 saat 45 dakika,

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 15 saat 45 dakika,

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 saat 32 dakika,

İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 saat 28 dakika,

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 saat 19 dakika,

Kanada'nın Toronto kentinde 15 saat 10 dakika,

İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 2 dakika,

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 14 saat 46 dakika,

İran'ın başkenti Tahran'da 14 saat 37 dakika,

ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 14 dakika,

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 14 saat 44 dakika,

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 14 saat 31 dakika,

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 14 saat 31 dakika,

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 14 saat 30 dakika,

Kudüs'te 14 saat 28 dakika,

Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 saat 20 dakika,

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 16 dakika,

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 06 dakika,

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 36 dakika,

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 22 dakika,

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 59 dakika,

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 49 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 49 dakika olacak.

İftar vakti ile imsak vakti arasındaki süre Rusya'nın Murmansk kenti ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 7 saat 7 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 7 saat 54 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 7 saat 57 dakika olacak.

5İstanbul iftar saatine sakin girdi

İstanbul iftar saatine sakin girdi

Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi