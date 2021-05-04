İstanbul iftar saati: İstanbul'da iftar bu akşam saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? 4 Mayıs İstanbul iftar ve sahur vakitleri (2021 ramazan imsakiyesi)
İstanbul iftar vakti saatlerin ilerlemesi ile internette aranan konular içinde oldu. İstanbul iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul iftar ve sahur saati ile birlikte oruç tutan Müslümanlar, 4 Mayıs tarihli iftar vaktini araştırıyor. Vatandaşlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul sahur ve iftar saatlerini öğrenebiliyorlar. iftara kısa süre kala gözler İstanbul iftar saatlerine çevrildi. İşte, 4 Mayıs İstanbul 2021 ramazan imsakiyesi
İstanbul iftar saati, günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayı ile ibadetler idrak edilirken, İstanbul iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar vakitlerini merak ediyorlar. İftar saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi.. Peki, İstanbul'da iftara kaç saat kaldı? İşte, 4 Mayıs İstanbul iftar vakitleri ve 2021 Ramazan İmsakiyesi.
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da iftar bu akşam saat 20:10'da açılacak. Teravih namazı ise saat 21:44'te kılınacak.
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İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|17:00
|20:19
|21:56