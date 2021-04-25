İstanbul iftar saati 2021: İstanbul'da iftar vakti kaçta, ezan ne zaman okunacak? (2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi)..
İstanbul iftar vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 25 Nisan tarihli iftar vaktini araştırıyor. İftar saati sonrasında, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul sahur saatlerini öğrenebilecekler. iftara kısa süre kala gözler İstanbul iftar vakitleri ve saatlerine çevrildi. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta gerçekleşecek ve ezan kaçta okunacak? İşte, 25 Nisan İstanbul iftar saati ve imsak vakitleri bilgisi.
İstanbul iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını İstanbul'da geçiren vatandaşlar iftar saatini merak ediyor. iftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İstanbul iftar ve iftar vakitleri
İSTANBUL'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da iftar saati bu akşam 20:01 olacak. Teravih ise 21:30 olacak.
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İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|17:00
|20:19
|21:56