İstanbul iftar, imsak, sahur vakti 2020: İstanbul’da iftar saati ve akşam ezanı kaçta? İstanbul İmsakiye
İstanbul iftar, imsak ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul iftar saati ve akşam ezanı saat kaçta? sorusu oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul’da ilk imsak 04:29’da yapıldı. Müslümanların her yıl coşku ile beklediği ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte İstanbul imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…
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İstanbul İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. İstanbul’da bugün iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte İstanbul İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…
İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?İstanbul iftar saati 20:00 olarak açıklandı. 25 Nisan İstanbul imsak vakti 04:27, iftar saati 20:01 olacak. 26 Nisan İstanbul sahur vakti 04:25, iftar saati 20:02 olacak.
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Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
İftar duası; "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." Anlamı; "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
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Yemek duası; "Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…" Anlamı; "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"