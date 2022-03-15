İstanbul için yeniden kar yağışı uyarısı geldi... Kar yağışı ne zaman başlayacak?

GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.