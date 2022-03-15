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İstanbul için yeniden kar yağışı uyarısı geldi... Kar yağışı ne zaman başlayacak?

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İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. İstanbul için yeniden kar yağışı uyarısı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini ve İstanbul'da kar ihtimalinin olduğunu duyurdu. Peki, kar yağışı ne zaman başlayacak?

1/4İstanbul için yeniden kar yağışı uyarısı geldi... Kar yağışı ne zaman başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına teslim oldu. Yoğun kar yağışının ardından İstanbul bugün de yer yer tekrar kar yağışına teslim oldu.

2/4İstanbul için yeniden kar yağışı uyarısı geldi... Kar yağışı ne zaman başlayacak

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.

3/4METEOROLOJİDEN ORTA VADELİ HAVA DURUMU RAPORU

METEOROLOJİ'DEN ORTA VADELİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışı beklendiği görülüyor. 

4/4GÜNLÜK TAHMİN

GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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