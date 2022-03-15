İstanbul için yeniden kar yağışı uyarısı geldi... Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına teslim oldu. Yoğun kar yağışının ardından İstanbul bugün de yer yer tekrar kar yağışına teslim oldu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışı beklendiği görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.