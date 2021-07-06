Süper hücre nedir, nasıl oluşur? İstanbul için süper hücre uyarısı...

Nadir görülen doğa olaylarından biri olan süper hücre uyarısı bir kez daha geldi. Yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli hava (tornadolar, yüksek rüzgarlar, iri dolu) koşulları yaratan büyük ve uzun yaşamlı (birkaç saatten fazla) hücre.