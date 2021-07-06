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Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 09:15 | 

Süper hücre nedir, nasıl oluşur? İstanbul için süper hücre uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için süper hücre uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanları, bugün için Marmara Bölgesi’nde ‘süper hücre’ uyarısında bulundu. Uzmanlar süper hücrenin yanı sıra zaman zaman ‘fırtına’ seviyesine çıkabileceği, hortum olaylarının da yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Son yıllarda özellikle eylül ve ekim aylarında süper hücreler İstanbul ve çevresini ciddi şekilde etkilemişti. Peki, süper hücre nedir?

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1

Nadir görülen doğa olaylarından biri olan süper hücre uyarısı bir kez daha geldi. Yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli hava (tornadolar, yüksek rüzgarlar, iri dolu) koşulları yaratan büyük ve uzun yaşamlı (birkaç saatten fazla) hücre.

2

Süper hücre yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

3

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

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