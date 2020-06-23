İstanbul için dolu uyarısı! İstanbul'a dolu yağışı ne zaman bekleniyor?
Dolu yağacak mı ve ne zaman yağacak sorusu, 23 Haziran Salı günü pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından pazartesi günü gerçekleştirilen uyarılarda, gök gürültülü sağanak yağış le birlikte dolu beklentisi paylaşıldı. Metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşmesi beklendiğini ifade eden Meteoroloji, dolu yağışı, yıldırım ve sel baskını gibi olumsuz durumlara karşı uyarıda bulundu. Peki, İstanbul'a dolu yağacak mı ve ne zaman yağacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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1
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İstanbul'a dolu yağışı için önemli uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Gökgürültülü sağanak yağış olarak belirtilen yağış riski, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısını kapsayacak. Dolu riskinin 23 Haziran Salı günü 07.00 ila 21.00 arasında yaşanabileceğini ifade eden Meteoroloji, detayları şu şekilde aktardı;
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya,Aydın) ve Marmara’da, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar,hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
2
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DOLU YAĞIŞI HANGİ DURUMLARDA MEYDANA GELİR?
Dolu, çapları 5-50 mm bazı durumlarda çok daha büyük küresel veya düzensiz buz parçacıklarının yağışıdır. Dolu, içerisinde çok güçlü dikey alçalıcı ve yükselici hava hareketlerinin olduğu Cumulonimbus (Cb) bulutundan düşer, kısa sürede sağanak şeklinde yağar ve fazla su bırakır. Soğuk hava kütlesinin, sıcak havanın yerini almaya çalıştığı anda, genellikle sağanak hattı boyunca meydana gelir. Atmosferin sıcaklığı ve Cb bulutunun gelişmesine bağlı olarak bazı bölgelerde oldukça etkilidir. Bilhassa ilkbahar ve yazın ilk aylarında meydana gelen şiddetli oraj ve firtınalarla beraber dolu görülür.
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Nemli ve kararsız hava kütlelerinde ılık mevsimlerde alttan ısınma veya başka bir nedenle oluşan Cb bulutları çok yüksektir ve alt bölümleri su, üst bölümleri buz tanelerinden oluşmaktadır. Bulut içinde yükselici akımlarla, alt kısımlardan yükseklere taşınan su damlacıkları, taşındığı yerdeki sıcaklık donma noktasının çok altında olduğu için donar.
4
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Daha sonra düşmeye başlar ve tekrar yukarıya doğru bir akıma yakalanabilir. Bu kez de ikinci bir defa etrafına buz tabakaları eklenebilir ve damlacığı daha büyütür. Bu çevrim, ta ki damlacıklar bu akımlarla havada tutulamayacak büyüklüğe (ağırlığa) erişene kadar sürer. Sonra da dolu olarak yeryüzeyine düşer.
5
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Bulut içindeki bu oluşuma neden olan dikey hava hareketleri ne denli kuvvetli olursa, dolunun gelişimi o kadar uzun sürer ve yere düşmesi esnasında daha büyük bir dolu oluşturur.