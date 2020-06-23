İstanbul için dolu uyarısı! İstanbul'a dolu yağışı ne zaman bekleniyor?

İstanbul'a dolu yağışı için önemli uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Gökgürültülü sağanak yağış olarak belirtilen yağış riski, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısını kapsayacak. Dolu riskinin 23 Haziran Salı günü 07.00 ila 21.00 arasında yaşanabileceğini ifade eden Meteoroloji, detayları şu şekilde aktardı;



"Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya,Aydın) ve Marmara’da, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar,hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."