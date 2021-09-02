İstanbul Emniyeti il içi atama listesi: 2021 polis tayinleri ve yer değiştirme duyurusu yayınlandı
İstanbul Emniyeti il içi atama ve tayinler listesi için beklenen açıklama geldi. Her yıl yapılan il içi atama listesi son dakika duyuru ile yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında İstanbul'da 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken; 19 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı. İstanbul Emniyeti il içi atama ve tayin sonucu listesi İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden görüntülenecek. İşte, 2021 İstanbul Emniyeti il içi atama listesi ve EGM tayinleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü rütbeli polis atama ve tayin listesi açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan atamalar İstanbul Valiliği tarafından yayınlandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman'ın da aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.
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İSTANBUL İL İÇİ ATAMA LİSTESİ
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamalarıyla ilimizde görevli 32 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olmuş; 12 emniyet müdürü ve emniyet amiri de ilimize atanmıştır. Bu kapsamda; 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde Valilik Makamı oluru ile değişikliğe gidilmiş olup, yeni görevlendirme listesi aşağıya çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bu kapsamda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı.
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Bu kapsamda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman'ın da aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Kaya, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne Mesut Döner, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Abidin Erik, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Muhammet Hanifi Zengin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Serkan Kılınç ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay getirildi.
Bu isimlerin yanı sıra 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de çeşitli şubelere tayin oldu.
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18 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Koray Şensoy, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Demirbağ, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Erhan Konanç, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Kesikoğlu, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Özmen, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Aykut Korkmaz, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Korkut Okyay, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İhsan Süngü atandı.
Bu isimlerin yanı sıra 10 ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü farklı ilçelere görevlendirildi.
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ATAMA LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü rütbeli personel atama listesi İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yayınlandı. Atama listesi "http://www.istanbul.gov.tr/il-emniyet-mudurlugu-rutbeli-personel-gorevlendirmeleri-basin-aciklamasi" internet adresinden öğrenilecek.