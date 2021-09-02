Gündem Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 00:33 | 02 Eylül 2021 - 00:33

İstanbul Emniyeti il içi atama listesi: 2021 polis tayinleri ve yer değiştirme duyurusu yayınlandı

İstanbul Emniyeti il içi atama ve tayinler listesi için beklenen açıklama geldi. Her yıl yapılan il içi atama listesi son dakika duyuru ile yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında İstanbul'da 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken; 19 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı. İstanbul Emniyeti il içi atama ve tayin sonucu listesi İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden görüntülenecek. İşte, 2021 İstanbul Emniyeti il içi atama listesi ve EGM tayinleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.