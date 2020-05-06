İstanbul coronavirüs haritası: İstanbul (koronavirüs) İstanbul mahalle mahalle koronavirüs dağılımı ve risk durumu
İstanbul corona virüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber açıldı. Güncellenen uygulamayla, İstanbul'daki tüm ilçelerin corona virüs vaka ve risk durumları görüntüleniyor. İstanbul mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte, Zeytinburnu, Avcılar, Sarıyer, Şirinevler, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar, İstanbul korona virüs (koronavirüs) mahalle mahalle koronavirüs dağılımı ve İstanbul corona virüs haritasında son durum bilgileri..
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Corona virüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs vaka ve son durum bilgileri haritası...
2
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Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.
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ATAŞEHİR-ÜMRANİYE
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.
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BEYKOZ
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek."
5
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GÜZELYALI-SULTANBEYLİ
"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı
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KADIKÖY-PENDİK
Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.
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ÜSKÜDAR
Türkiye'deki corona virüs haritası güncellendi. Son 24 saatte 33 bin 283 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 832 oldu. Bugün 59 kişi vefat ederken toplam can kaybı 3 bin 520 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı se 5 bin 119 oldu
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BEŞİKTAŞ-ALİBEYKÖY-ARNAVUTKÖY
Bakan Koca paylaşımında, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi.
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MASLAK - HACIOSMAN
Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" dedi.