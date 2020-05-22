İstanbul corona virüsü risk haritası(koronavirüs): İstanbul ilçelere göre Covid 19 harita detayları
İstanbul corona virüsü risk haritası "Hayat Eve Sığar" uygulamasıyla güncellendi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasında İstanbul'un ilçelerine göre, corona virüs yoğunluk risk ve vaka sayıları öğreniliyor. Uygulamaya göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İstanbul corona virüsü risk haritası, COVİD 19 vakaların yoğunluğunu evinizin yakınlığına göre sorgulanıyor. İstanbul ilçelere göre sokak sokak corona virüs yoğunluk ve risk haritası...
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İstanbul corona virüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber açıldı. Güncellenen uygulamayla, İstanbul'daki tüm ilçelerin corona virüs vaka ve risk durumları görüntüleniyor. İstanbul mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte, Zeytinburnu, Avcılar, Sarıyer, Şirinevler, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar, İstanbul korona virüs (koronavirüs) mahalle mahalle koronavirüs dağılımı ve İstanbul corona virüs haritasında son durum bilgileri..