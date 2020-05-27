İstanbul corona virüs risk haritası.. İlçe ilçe covid 19 olan bölgelerde son durum

İstanbul'da yaşayan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alan risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Tüm bölgelerdeki son durum gelen güncelleme ile vatandaşlar ile paylaşıldı. Virüsün yayıldığı ilk günlere oranla bir çok ilçede yüksek risk uyarısından, düşük risk uyarısına geçildiği görülüyor. Peki hangi ilçelerde son durum riskli veya hangi ilçelerin durumu vaka sayısı olarak düşüşe geçti.. İşte İstanbul corona virüs haritasındaki son durum