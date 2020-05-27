İstanbul corona virüs risk haritası.. İlçe ilçe covid 19 olan bölgelerde son durum
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki covid 19 vaka durumunu ve yaşadıkları bölgedeki son durumu öğrenmek istiyorlar. 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yurdumuzun her bölgesindeki veriler sisteme yüklenmiş ve güncellenmiş durumda. Sadece yaşadığınız bölgeyi değil, risk haritasında bir çok bölgenin ve ilin son durumu görme imkanına sahipsiniz. İstanbul corona virüs haritasındaki son durumu sizler için derledik. İşte koronavirüs salgınında İstanbul'un ilçe ilçe tüm detayları
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İstanbul'da yaşayan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alan risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Tüm bölgelerdeki son durum gelen güncelleme ile vatandaşlar ile paylaşıldı. Virüsün yayıldığı ilk günlere oranla bir çok ilçede yüksek risk uyarısından, düşük risk uyarısına geçildiği görülüyor. Peki hangi ilçelerde son durum riskli veya hangi ilçelerin durumu vaka sayısı olarak düşüşe geçti.. İşte İstanbul corona virüs haritasındaki son durum