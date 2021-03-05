İstanbul çok yüksek riskli grupta mı? İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Kovid-19 risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı. İşte, Kovid-19 risk haritası...