İstanbul Boğazı'nda heyecanlandıran dakikalar! Peş peşe sıralandılar

TEKNOFEST'te çok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı, çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu bekliyoruz." diye konuştu.