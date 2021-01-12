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HaberlerGündem Haberleriİstanbul Bayrampaşa'da otelde kan donduran cinayet! Ferdane Kurt, çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
GeriGündem İstanbul Bayrampaşa'da otelde kan donduran cinayet! Ferdane Kurt, çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
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Gündem
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 12 Ocak 2021 - 07:28 | 

İstanbul Bayrampaşa'da otelde kan donduran cinayet! Ferdane Kurt, çocuğunun gözleri önünde öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt isimli kadın, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde otelde kalan bir kişi tarafından iple boğularak öldürüldü. Otel görevlileri küçük çocuğun ağlama sesiyle odaya girip durumu polise ekiplerine haber verdi. Olay sonrası kaçan şüpheli her yerde aranıyor. Kurt'un cenazesi ise Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken 3 yaşındaki çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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