İstanbul barajlarındaki son durum nedir? İSKİ açıkladı... 8 ay sonra ilk kez...

"Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır" Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Genel Sekreteri Fatih Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun ikame edilemeyen, canlılar için en önemli doğal kaynak olduğunu söyledi.



Dünya nüfusu 19'uncu yüzyıla oranla 5 kat artmasına rağmen su kaynaklarının kullanımının 10 kat arttığının belirlendiğini anlatan Akgül, şöyle konuştu:



"İnsanlığın, doğal çevrenin ve tüm canlıların kalıcı iyiliği için dünya ve kaynakları akıllıca kullanılmalıdır. Dünyanın toplam su rezervi 1,4 milyar metreküp ancak bu miktarın yüzde 3'ü tatlı su olarak göllerde, nehirlerde, yer altı sularında ve buzullarda bulunmaktadır. Bu kaynakların korunması, kuraklığın etkisinin azaltılması, kirletici kaynakların azaltılması ve iyileştirilmesi, suyun evde, iş yerinde, tarımda ve sanayide akıllı kullanılmasına bağlıdır. Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır. Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun, en maliyetli ve en çevreci yoldur."



Su israfını engellemek için günlük hayatta uygulanabilecek pratik yöntemlerin olduğunu anlatan Akgül, şu önerilerde bulundu:



"Sebze ve meyveleri akan su altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Sebze ve meyveleri yıkadığınız su ile çiçeklere su verin. Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin. Haşlama yumurta suyunu boşa harcamayın. Bu suyu soğutarak bitkileriniz için kullanın. Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın. İdeal duş süresini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlayın. Suyun sıcağa dönmesini beklerken akan suyu ziyan etmeyin. Bir kova içinde biriktirerek başka bir alanda kullanın. Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken, ellerinizi yıkarken musluğu boş yere akıtmayın. Düşük akımlı veya sensörlü musluk başlığı kullanın. Bahçeniz için sulama aparatları tercih edin. Bu sayede daha az miktarda su ile bahçe bakımı yapabilirsiniz. Su kaçağı veya sızıntılara karşı tuvaletleri ve muslukları kontrol edin. Sebepsiz yere sifonu kullanmayın. Unutmayın ki sifonu her çektiğinizde 9 litre su harcarsınız. Su sayacınızı kontrol edin. Ne kadar su harcadığınızı görmeniz tasarruf konusunda sizlere destek olacaktır."