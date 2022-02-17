İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve karlar ile doldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 95,51'e, 3,19 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 95,83'e yükseldi.
Pabuçdere Barajı'ndaki toprak üzerinde duran, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da suların içinde kaldı.
İstanbul'a su sağlayan Istrancalar Barajı'nın 22,34 olan doluluk oranı 84,63'e çıktı.
İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 80,42 olarak ölçüldü.
Trakya'daki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.