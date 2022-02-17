İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Görüntüler infial yarattı Rozetleri ellerinden alınGörüntüler infial yarattı! 'Rozetleri ellerinden alın!'#ABD
Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulunduYarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu#Koronavirüs
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Şota Arveladzeden şaşırtan karar Acun Ilıcalı çok güveniyorduŞota Arveladze'den şaşırtan karar! Acun Ilıcalı çok güveniyordu#Hull City
Kovid atlatanların baş belası olmuştu Büyük gizem çözülüyor...Kovid atlatanların baş belası olmuştu! Büyük gizem çözülüyor...#Koronavirüs
Birbirlerinden şikayetçi oldularBirbirlerinden şikayetçi oldular!#Özer Hurmacı
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

#İstanbul#Baraj#İstanbul Baraj Son Durum

İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan, 5 ay önce kuruma noktasına gelen Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, son dönemdeki yağmur ve karlar ile yüzde 95'lere ulaştı. Geçen yıl Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 95,51'e çıkarken, 3,19 olan Pabuçdere Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 95,83'e yükseldi.

1/7İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve karlar ile doldu.

2/7İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 95,51'e, 3,19 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 95,83'e yükseldi.

3/7İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Pabuçdere Barajı'ndaki toprak üzerinde duran, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da suların içinde kaldı.

4/7İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

İstanbul'a su sağlayan Istrancalar Barajı'nın 22,34 olan doluluk oranı 84,63'e çıktı.

5/7İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 80,42 olarak ölçüldü.

6/7İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Trakya'daki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

7/7İstanbul barajlarında son durum: Su seviyesi yükselmeye devam ediyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Baraj#İstanbul Baraj Son Durum