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İstanbul barajlarında son durum: Karların erimesiyle birlikte seviye her geçen gün yükseliyor...

#İstanbul Baraj#İski#Su Seviyesi

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 55.25 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 37.25'e çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.

1/6DOLULUK ORANI YÜZDE 86.82DEN YÜZDE 40LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

DOLULUK ORANI YÜZDE 86.82'DEN YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

2/6İstanbul barajlarında son durum: Karların erimesiyle birlikte seviye her geçen gün yükseliyor...

İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 54.94'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 1.14 olarak kayıtlara geçti.

3/6SU HAVZALARINDA BEYAZ ÖRTÜ ERİMEYE BAŞLADI

SU HAVZALARINDA BEYAZ ÖRTÜ ERİMEYE BAŞLADI

Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye yavaş yavaş erimeye başladı.

4/6İstanbul barajlarında son durum: Karların erimesiyle birlikte seviye her geçen gün yükseliyor...

Önümüzdeki hafta içinde beklenen yağışlı havayla birlikte erimenin hızlanacağı ve doluluk oranlarında hızla artışa neden olacağı belirtildi.

5/67 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50NİN ÜZERİNDE

7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77.23 olarak ölçüldü.

6/6İstanbulun barajlarındaki son doluluk oranları

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları

Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57.17, Papuçdere barajlarında ise yüzde 59.02'e çıktı. İstanbul'da şu anda 7 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 23.87'le Sazlıdere barajı.

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#İstanbul Baraj#İski#Su Seviyesi