Semih ÇALIŞKAN - Kubilay ÖZEV - Can EROK/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 13:41 |
İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde...
İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, tedbir alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların suyu verimli kullanması çağrısında bulundu.