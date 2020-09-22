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Semih ÇALIŞKAN - Kubilay ÖZEV - Can EROK/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 13:41 | 

İstanbul barajlarında doluluk, son 5 yılın en düşük seviyesinde...

İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, tedbir alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların suyu verimli kullanması çağrısında bulundu.

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