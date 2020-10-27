İstanbul barajları kritik seviyede... Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı
İstanbul'un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30.63'le son 5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, su seviyesinin artırılması için yağmur hasadı yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunarak, özellikle yol kenarlarındaki ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.