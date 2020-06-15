İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş çıkış yasağı kararı verilip verilmediği merak ediliyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş çıkış yasağı kararı verilip verilmediği merak ediliyor. HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle bazı illere giriş ve çıkışlar yasaklandı. 9 il için getirilen yasak ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki durum merak konusu oldu. Valilikler giriş-çıkış yasağı getirilen iller ve yasağın süresini paylaştı. Peki, İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş çıkış yasağı var mı?İşte yasak getirilen 9 il...
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1
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Giriş çıkış yasağı olan iller arasında Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in olup olmadığı merak ediliyor. İlk olarak Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ’da valilikler tarafından şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları alındı. İlerleyen saatlerde Adana için de yasak kararı verildi ve giriş çıkış kısıtlaması 9 il için kapsayıcı hale geldi.
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Şehirlere giriş çıkışlarla ilgili kararların HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle alındığı belirtildi. Henüz İstanbul, Ankara ve İzmir için yasak kararı verilmedi.
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HANGİ İLLERDE KAÇ GÜN YASAK VAR?
Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.
Edirne’de il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
Kocaeli’ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.
Sakarya’da araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği, İl geneline girişlerin 14-17 Haziran’da sınırlandırıldığını bildirdi.
Bitlis Valiliği gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Hakkari Valiliği, iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.
Kırklareli’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran’da yasaklandı.
Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu. Yasakların ne zamana kadar devam edeceği ise belirtilmedi.
Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı.
Valiliklerden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin vefat etmesine sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanarak, eylem ve etkinlikler yasaklandı.