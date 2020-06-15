İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş çıkış yasağı kararı verilip verilmediği merak ediliyor

HANGİ İLLERDE KAÇ GÜN YASAK VAR? Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.



Edirne’de il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.



Kocaeli’ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.



Sakarya’da araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.



Tekirdağ Valiliği, İl geneline girişlerin 14-17 Haziran’da sınırlandırıldığını bildirdi.



Bitlis Valiliği gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.



Hakkari Valiliği, iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.



Kırklareli’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran’da yasaklandı.



Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu. Yasakların ne zamana kadar devam edeceği ise belirtilmedi.



Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı.