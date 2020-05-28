İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş - çıkış yasağı bitiyor mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
Normalleşme takviminin 2. aşamasında İstanbul, Ankara ve İzmir için seyahat yasağının kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. Corona virüsünün en yaygın olarak rastlandığı bu üç şehirde ikamet eden vatandaşların yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'e seyahat edecek olan kişiler de atılan adımları yakından takip ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş - çıkış yasağı bitiyor mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Corona virüsü nedeniyle, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde seyahat yasağı uzatılmıştı. Daha önce 16 ilde seyahat yasağı kaldırılmış, bu iller arasında giriş-çıkışlar serbestleşmişti. Şimdi bayram sonrası verilecek karar merak konusu. Özellikle kritik şehirler olan İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş-çıkışların serbest olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş - çıkış yasağı bitiyor mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
2
Abone Ol
Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatıldı.Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.
3
Abone Ol
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.15 ilde 3 Haziran’da son bulacak seyahat yasağının tamamen kaldırılabileceği veya riskin yüksek olduğu birkaç şehirde bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor.