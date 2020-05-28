Gündem Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 09:46 , 28 Mayıs 2020 - 09:46

İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş - çıkış yasağı bitiyor mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Normalleşme takviminin 2. aşamasında İstanbul, Ankara ve İzmir için seyahat yasağının kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. Corona virüsünün en yaygın olarak rastlandığı bu üç şehirde ikamet eden vatandaşların yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'e seyahat edecek olan kişiler de atılan adımları yakından takip ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'e giriş - çıkış yasağı bitiyor mu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de seyahat yasağı ne zaman kalkacak?