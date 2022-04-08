İstanbul Ankara ve İzmir'de sahur ne zaman, saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur vakti

Bugün mübarek Ramazan ayının 7. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın ardından sahur araştırmalarına başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecek vatandaşlar, şehirlerinde imsakın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, il il sahur vakitleri ve 2022 imsakiyesi...
Diyanet'in yayınladığı 2022 Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul'da sahur saat 04:59'da yapılacak. Başkent Ankara'daki vatandaşlar da 04:44'de sahurunu yapacak. İzmir'de ise sahur 05:11'de yapılacak.
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2022 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.