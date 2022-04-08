İstanbul Ankara ve İzmir'de sahur ne zaman, saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur vakti

Bugün mübarek Ramazan ayının 7. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın ardından sahur araştırmalarına başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar kentlerinde sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecek vatandaşlar, şehirlerinde imsakın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, il il sahur vakitleri ve 2022 imsakiyesi...