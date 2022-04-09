İstanbul Ankara ve İzmir'de sahur ne zaman? İşte 10 Nisan imsak vakitleri

2022 SAHUR SAATLERİ

Diyanet'in yayınladığı 2022 Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul'da sahur saat 04:57'de yapılacak. Başkent Ankara'daki vatandaşlar da 04:42'de sahurunu yapacak. İzmir'de ise sahur 05:9'da yapılacak.