İstanbul Ankara ve İzmir'de iftar ne zaman? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar/sahur saatleri
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte iftar saati araştırmaları hız kazandı. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Müslümanlar, 3 Mayıs 2020 iftar vakitlerini araştırıyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar Diyanet'in yayınladığı 2020 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, İstanbul Ankara ve İzmir'de iftar ne zaman? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar/sahur saatleri...
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Bugün mübarek Ramazan ayının 10. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden vatandaşlar akşam ezanının ne zaman okunacağını ve şehirlerinde iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, il il iftar vakitleri ve 2020 imsakiyesi...
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İSTANBUL-ANKARA-İZMİR İFTAR SAATLERİ
Diyanet'in yayınladığı 2020 Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul'da iftar saat 20:10'da açılacak. Başkent Ankara'daki vatandaşlar da iftarını saat 19:52'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açacak. İzmir'de ise iftar 20:12'de açılacak. Bursa'daki vatandaşlar da iftarını 20:07'de açacak.
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2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
İftar duası; "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." Anlamı; "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"