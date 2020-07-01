İstanbul, Ankara ve İzmir koronavirüs haritası.. İlçe ilçe kovid 19 riskli bölgeler
İstanbul, Ankara ve İzmir koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı'nın 'hayat eve sığar' uygulaması ile tüm illerimizin koronavirüs haritası görüntülenebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar koronavirüs haritasında yaşadığı bölgeleri araştırarak risk durumundaki son durumu merakla takip ediyorlar.. İşte illerimizdeki son durum ve ilçe ilçe koronavirüs haritası..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son düzenlediği basın toplantısında il il günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi, "Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır." dedi.
Koca, Vaka sayısındaki dalgalanma hakkında ise "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." ifadelerini kullandı.
Mart ayı sonunda günde 1500 civarı vakamız varken bunların yarısı pinomoni oluyor ve yoğun tedavi gerektiriyor. Şimdi ise yüzde %9.4'ü pinomoni oluyor.
Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18.2 günden 2.7 güne indi. Virüsün etkisinde henüz bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var.
Yoğun bakıma giren hasta sayısı da 330 civarından 34'e düşmüş durumdadır.
Salgın boyunca vefat edenlerin içinde 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 71.70'dir.
Son günlerde dalgalanmarın seyri, farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu 12'4 ile Gümüşhane'dir. En düşük olduğu il ise Yüzde 0.33 ile Kilis'tir.
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İSTANBUL
Son bir ayda İstanbul’da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610’du, düne göre baktığımızda bu sayı 700’leri geçti.
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İSTANBUL
Sağlık Bakanı Koca, her mesajında bilgilendirmeye ve risklere karşı uyarmaya çalıştığına dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Haziran ayı ile birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzımıza dönmek olmadığını ısrarla vurguladım. Yeni normali, Kontrollü Sosyal Hayat olarak tanımladım. Toplum hayatının vazgeçilmez gereklerinin farkındayız. Üretim devam etmek zorunda. Eğitim, ulaşım, ticaret, turizm, ve bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar. Hafta sonlarında vatandaşlarımızı açık havadan mahrum ettik. Şehirlerarası ulaşımı kısıtladık. Gençlerimizden, büyüklerimizden evde kalmalarını istedik. Onlar sadece kendilerini korumak için değil, tüm toplumun yararına bu fedakarlığa katlandılar. Gencimiz, yaşlımız maskeye, mesafeye temizliğe dikkat ederek bu toplumsal harekete güç kattı."
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İSTANBUL
Sağlık personelinin salgınla mücadelede fedakarca çalışmaları, güçlü sağlık altyapısı ve vatandaşların da desteğiyle bir başarı hikayesi yazıldığının altını çizen Koca, "Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik yönden, sosyal yönden, sürdürülebilir bir mücadele gücü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız." ifadesini kullandı.
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İSTANBUL
Koca, normalleşmenin Kontrollü Sosyal Hayata çevrilmesi durumunda güvende olunabileceğini vurgulayarak, bu zorunlu dönüşümün dikkatli yapılması ve davranışların kontrol ederek ilerlenmesi durumunda neticeye de o kadar kesin ulaşılabileceğini söyledi.
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İSTANBUL
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
"Son günlerde vaka sayısında ve yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki değişmelerin, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde, zorunlu olmadıkça kalabalığa karışmayan büyüklerimizin elinde. Sahilde el ele tutuşmayan gençlerimizin elinde, maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteren beyefendinin, hanımefendinin elinde."
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İSTANBUL
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İSTANBUL
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İSTANBUL
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İSTANBUL
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İSTANBUL
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ANKARA
Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
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ANKARA
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ANKARA
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ANKARA
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ANKARA
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ANKARA
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İZMİR
Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32 son bir haftada günlük ortalama sayısı 38 son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.
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İZMİR
İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlaması yapanlar kameralara yansıdı.
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İZMİR
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, askere gidecek vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine yasaklanmasına rağmen İzmir'de tedbirlere riayet etmeyenler gazetecilerce görüntülendi.
Bazı kişiler, askere giden yakınlarını uğurlamak için genelgeyi çiğneyerek İZOTAŞ'ta bir araya geldi. Uğurlama amaçlı buluşma anlarında sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.
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İZMİR
Otogarda toplanan bazı kişiler, askere giden arkadaş ve yakınlarını omuzlarında taşıyarak havaya attı.
Vatani görevleri için yola çıkacak gençler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde otobüslere bindirildi.
Uğurlama sırasında kalabalıktakilerin çoğu maske kuralına riayet ederken sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.