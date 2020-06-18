İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maske takma zorunluluğu getirildi: Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? İşte o iller

5 İLDE DAHA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK
MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU DİĞER İLLER
Bitlis dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak...