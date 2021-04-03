İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller

MARKETLER AÇIK OLACAK Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine bu süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmadan yürüme mesafesindeki yerlere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.