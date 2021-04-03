İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
İstanbul, Ankara, İzmir’in de bulunduğu çok yüksek risk grubunda yer alan 58 ilde cumartesi ve pazar günü kısıtlamalar var. Bu illerde cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi sabah saat 05.00’te bitecek.
Çok yüksek risk grubunda yer alan 58 il şunlar:
İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.