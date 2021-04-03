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Haber Giriş: 03 Nisan 2021 - 20:40 | 

İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller

İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağının durumu, koronavirüs risk haritasına göre belli oldu. Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği yüksek risk grubunda yer alan 12 ilde sadece pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak. Kırmızı kategoride yer alan 58 ilde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü sürecek. Bu illerde sokağa çıkma yasağı 5 Nisan Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 05.00'da sona erecek. Gözler şimdi İstanbul, Ankara, İzmir'de pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtında. İşte, 4 Nisan pazar günü yasakları ile ilgili detaylar.

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İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu sokağa çıkma yasağı kentlerde yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Risk haritasının güncellenmesi ile kırmızı renkli il sayısında artış yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir de kırmızı yani çok yüksek riskli iller arasına girdi. Buna göre bu illerde cumartesi günü olduğu gibi pazar günü yasak uygulanacak. 3 büyük ilde kısıtlama pazartesi sabahı sona erecek.

2İSTANBUL, ANKARA VE İZMİRDE PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

İstanbul, Ankara, İzmir’in de bulunduğu çok yüksek risk grubunda yer alan 58 ilde cumartesi ve pazar günü kısıtlamalar var. Bu illerde cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi sabah saat 05.00’te bitecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan 58 il şunlar:

İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

3HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

Yüksek risk gurubunda yer alan 12 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa ve Tunceli) hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü geçerli olacak. Bu illerde sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Kısıtlamalar pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek.

4PAZAR GÜNÜ YASAK OLMAYAN İLLER

PAZAR GÜNÜ YASAK OLMAYAN İLLER

Düşük risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van’da ise hafta sonu yasağı uygulanmayacak. Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi sadece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

5MARKETLER AÇIK OLACAK

MARKETLER AÇIK OLACAK

Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine bu süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmadan yürüme mesafesindeki yerlere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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