İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekimi 2020 tarihleri açıklandı mı?

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi için kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden bazı bilgiler verildi. Çalışmaların devam ettiği, titizlikle ilerlediği TOKİ 2020 kura çekilişi için tarihin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla bölgeye odaklanan TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, buradaki işleri tamamlamasının ardından TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi için harekete geçecek. Peki, TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, İstanbul, Ankara ve diğer illerde gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi hakkında merak edilen bazı bilgilerTOKİ 2020 kura çekilişi için şubat ayının sonlarına gelinmesi dolayısıyla araştırmalar hız kazanmaya başladı. Toplamda 1 milyon 211 bin 518 vatandaşın müracaatta bulunduğu 100 bin sosyal konut için en çok başvuru İstanbul için gelmişti. Dolayısıyla TOKİ kura sonuçları için en çok beklenti ise İstanbul için oluşmuştu. Peki, Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep için TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ kura sonuçları için beklenen tarih hakkında detaylı bilgiler



TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ 100 BİN SOSYAL KONUT İÇİN NE ZAMAN YAPILACAK?



Bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından koordine edilen TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde toplam 100 bin adet inşa edilecek olan konutlar, bir buçuk yıl içerisinde sahiplerine teslim edilecek. TOKİ kura sonuçları, sosyal medya aracılığıyla yapılacak olan canlı yayında sahiplerini bulacak.



TOKİ kura çekilişi, herhangi bir değişiklik olmaması halinde şubat ayı içerisinde gerçekleşecek. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki revizyon çalışmalarını sürdüren TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu sürecin tamamlanmasının ardından kura sürecine başlayacak.



Peki, tahmini olarak TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? O detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...