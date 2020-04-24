İstanbul Ankara İzmir sahur vakti ve imsakiyesi! 11 ayın sultanı Ramazan geldi - İşte tüm illerin sahur saatleri 2020
2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği Ramazan ayında ilk sahura bu gece kalkılacak. Türkiye'nin 81 ilinde sahur saatleri bu gece internette araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur saatleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 bilgileri kapsamında gündemde yer alıyor. Peki, ilk sahur saat kaçta? İşte, İstanbul Ankara İzmir sahur vakti ve tüm illerin sahur saatleri...
İŞTE DİYANET İMSAKİYESİ
Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir iftar vakitleri merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan için bu gece ilk kez sahura kalkılacak. İlk orucunu tutacak vatandaşlar sahur saatinin kaçta olduğunu merak ediyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerimizin sahur saatleri...
İstanbul İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı bu yıl da coşku ile karşılanıyor. Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını kılacaklar. İlk oruç ise 24 Nisan'da tutulacak. İlk sahuru saat 04.29'da yapacak olan kent sakinleri, ilk iftarlarını ise 20.00;'da yaparak oruçlarını açacak. İşte Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul sahur ve iftar saatleri...
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020
Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.
İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|20:27
|22:08
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