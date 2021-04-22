İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ve imsakiye 2021: Sahur saat kaçta, imsak vakti ezan ne zaman okunacak? - İl il 2021 Ramazan İmsakiyesi
Sahur vakti, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için paylaşıldı. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in 10. gününde oruç ibadetlerini idrak etmek üzere niyet edecek olanlar, il il sahur saatlerine riayet edecekler. 2021 Ramazan İmsakiyesine göre, tüm illerde sahur ve imsak vakitleri bir kaç dakika farklılık gösterecek. İslam alemi için manevi güzellikleri içinde barındıran bu mübarek ayda, sahur sofraları için hazırlık yapan milyonlarca Müslüman, sahur saat kaçta ve ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını 22 Nisan Diyanet imsakiye takviminden alacaklar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve imsak vakitleri bilgisi.
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Sahur saatleri 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket”(Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Dindeki yeri büyük olan sahur yemeği için imsak vaktinden önce sahur saatleri 81 ilde değişecek. Diyanet bilgisine göre, sahur için imsak İstanbul'da 04:33, Ankara'da 04:22'de İzmir'de de 04:50 olarak açıklandı. Tüm illerin sahur saatleri için diğer sayfaya geçebilirsiniz.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 bilgilerine göre sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. 22 Nisan'da sahur saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 04:33
ANKARA: 04:22
İZMİR: 04:50
ADANA: 04:21
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz.
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Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilerde Ramazan'da çekilecek tesbihlerle ilgili doğrudan bir bilgi yer almıyor. Ancak başkanlığın konuyla ilgili görüşü şu şekilde;
Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile “Allah’ı birleme cümlesi” demektir. “Lâ ilahe illallah” sözünden ibarettir ve “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam’ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir” (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.
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Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah’ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah (s.a.s.), “En faziletli zikir ‘Lâ ilahe illallah’; en faziletli dua da ‘Elhamdülillah’ demektir.” (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.
Bunun yanında günde yüz defa “Lâ ilâhe illallah” diyenin çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacağı yönünde hadisler bulunmaktadır (İbn Mâce, Edeb, 54). Sahih hadislerde belirtilenler dışında dua veya zikirlerin belli sayılarda yapılması gerektiğine inanıp bunu iddia etmek doğru değildir.
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Duaların kabulü için samimiyet önemli olup, belirli sayılarda okunması şart değildir (Mü’min, 40/65; Tirmizî, Deavât, 66). Salât-ı tefrîciyenin ya da herhangi bir duanın 4444 defa veya belli zamanlarda okunması şart olmadığı gibi okunduğunda muhakkak kabul olunacağını ifade eden herhangi bir âyet ve hadis de bulunmamaktadır. Kişinin, bir isteğinin yerine gelmesini Allah’tan isteyeceği vakit, iki rekât namaz kılması (İbn Mâce, , İkametu’s-Salat, 189), Allah’a hamd edip Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selamda bulunması (Tirmizî, Deavât, 66; Ebû Dâvûd, Vitr, 23), duadan önce tövbe-istiğfar etmesi tavsiye edilir (Müslim, Zekât, 65).