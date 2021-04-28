İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti: 28 Nisan sahur saati ezan ne zaman okunacak? İl il imsak vakitleri
İstanbul sahur vakti ile başta büyük kentler olmak üzere il il sahur saatleri gündeme geldi. 2021 Ramazan İmsakiyesi'ni yayınlayan Diyanet, 28 Nisan sahur saati ezan ne zaman okunacak? sorusuna yanıt verdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin imsak vakitlerine göre sahur hazırlıklarına başlayacak olanlar, bu bilgilere göre oruca niyet edecek. 81 ilde sahur vakti imsak bir kaç dakika değişecek. Sahur vakitleri Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi üzerinden görüntülenecek. İşte, Diyanet bilgisi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur saatleri ve imsak vakitleri ile ilgili bilgiler.
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Sahur saatleri imsakiye takvimi ile yayınlandı. Saatlerin ilerlemesi ile 28 Nisan sahur vakitleri gündeme geldi. Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Her gece 81 ilde farklı saatlerde gerçekleşen sahur vakitleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Yarınki tutacakları oruca niyet edecek olan milyonlarca Müslüman 81 ilin imsak vakitlerine göre sahurunu yapacak. Diyanet bilgisine göre, sahur vakti İstanbul'da 04:22, Ankara'da 04:11, İzmir'de 04:40 olacak.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Sahur vakitleri Ramazan'ın ilk gününden bu yana en çok araştırılan konulardan oldu. Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 28 Nisan'da sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:22
ANKARA: 04:11
İZMİR: 04:40
BURSA: 04:25
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
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“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”
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SAHURDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).