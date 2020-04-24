İstanbul Ankara İzmir iftar vakti ve imsakiyesi! 11 ayın sultanı Ramazan geldi - İşte tüm illerin iftar saatleri 2020
2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği Ramazan ayında ilk oruç bugün tutuluyor. Türkiye'nin 81 ilinde iftar saatleri internette araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 bilgileri kapsamında gündemde yer alıyor. Peki, ilk iftar saat kaçta? İşte, İstanbul Ankara İzmir iftar vakti ve tüm illerin iftar saatleri...
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İŞTE DİYANET İMSAKİYESİ
Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir iftar vakitleri merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan için bu gece ilk kez sahura kalkıldı. İlk orucunu tutan vatandaşlar iftar saatinin kaçta olduğunu merak ediyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerimizin iftar saatleri...
Ramazan İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul, Ankara İzmir ve tüm illerde ilk sahur ve iftar saat kaçta? On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı bu yıl da coşku ile karşılandı. İşte Tüm illerin iftar ve sahur saatleri...
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İŞTE İL İL İFTAR VAKİTLERİ
ADANA SAHUR VAKTİ SAATİ: 04:18 İFTAR VAKTİ: 19:28 TERAVİH: 20:50