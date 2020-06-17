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HaberlerGündem Haberleriİstanbul, Ankara, İzmir, Bursa günlük vaka sayısı kaç? Fahrettin Koca bazı illerin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı..
GeriGündem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa günlük vaka sayısı kaç? Fahrettin Koca bazı illerin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı..
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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 20:36,

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa günlük vaka sayısı kaç? Fahrettin Koca bazı illerin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı..

Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, en düşük olduğu ilin ise Kilis olduğunu açıkladı. Ayrıca Fahrettin Koca yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerimizdeki günlük vaka sayısını açıkladı. İşte Fahrettin Koca'nın açıkladığı iller ve günlük vaka sayıları

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Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi, "Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır." dedi.

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Koca, Vaka sayısındaki dalgalanma hakkında ise "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." ifadelerini kullandı.

Mart ayı sonunda günde 1500 civarı vakamız varken bunların yarısı pinomoni oluyor ve yoğun tedavi gerektiriyor. Şimdi ise yüzde %9.4'ü pinomoni oluyor.

Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18.2 günden 2.7 güne indi. Virüsün etkisinde henüz bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var.

Yoğun bakıma giren hasta sayısı da 330 civarından 34'e düşmüş durumdadır.

Salgın boyunca vefat edenlerin içinde 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 71.70'dir.

Son günlerde dalgalanmarın seyri, farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu 12'4 ile Gümüşhane'dir. En düşük olduğu il ise Yüzde 0.33 ile Kilis'tir.

3ANKARA GÜNLÜK VAKA SAYISI
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ANKARA GÜNLÜK VAKA SAYISI

Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

4İSTANBUL GÜNLÜK VAKA SAYISI
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İSTANBUL GÜNLÜK VAKA SAYISI

Son bir ayda İstanbul’da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610’du, düne göre baktığımızda bu sayı 700’leri geçti.

5BURSA GÜNLÜK VAKA SAYISI
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BURSA GÜNLÜK VAKA SAYISI

Bursa’da giderek artış olduğunu görüyoruz.

6KOCAELİ GÜNLÜK VAKA SAYISI
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KOCAELİ GÜNLÜK VAKA SAYISI

Kocaeli’de son 3 günde vaka sayısı 133, artış devam ediyor.

7KONYA GÜNLÜK VAKA SAYISI
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KONYA GÜNLÜK VAKA SAYISI

Konya’da günlük ortalama vaka sayısı 41, son bir ayda 73, son 3 günde 88. Son gün 100’e yaklaştı.

8DİYARBAKIR GÜNLÜK VAKA SAYISI
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DİYARBAKIR GÜNLÜK VAKA SAYISI

Diyarbakır’da günlük ortalama vaka sayısı 58, bir ayda 81, son üç günde ise 87. Son günde 100’lere yaklaştı.

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