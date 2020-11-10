İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf tutulacak? Esnaflar dükkan açacak mı? İşte muaf olan kişiler
İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından, kimlerin muaf tutulacağı gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak olan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasında günün 10.00-16.00 saatleri arasında bu yaş grubundaki vatandaşlar dışarı çıkabilecek. Esnaf, işyeri sahibi ve çiftçi, gibi kişiler kapsam dışında tutulacak. Peki, İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından kimler muaf tutulacak? İşte, 65 yaş üstü kısıtlama kararından istisna uygulanacak kişilerin tamamı.
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İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kararından muaf olan kişiler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. İstanbul Valiliği'nden alınan karar doğrultusunda, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, kamu görevlileri, esnaf, tüccar v.b kişiler kısıtlama kararının haricinde tutulacak. İşte ayrıntılar.
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İSTANBUL 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN KİMLER MUAF?
İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 19.00’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplandı. Toplantının ardından İstanbul Valiliği’nden alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı.Kurul tarafından salgınla mücadele kapsamında bu hususun tekrar değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi;
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Günün 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile,
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Çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına, kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına, ilgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?
Kararın İstanbul genelinde 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına, İlgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”