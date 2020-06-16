İştahsız çocuklara nasıl yemek yedirilmeli?

İştahsız olarak tanımlanan birçok çocukta genellikle anne veya baba, çocuğun beslenmesini hayatlarının merkezine koymuş oluyor. Çocuğun az yediği düşüncesi tüm ailede hakim, sürekli bu konu konuşuluyor ve yemek artık zevkten çok strese dönüşüyor. Çocuk da bu stresten yani yemekten uzak kalmaya çalışıyor” diye konuştu.