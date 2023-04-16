TOKİ'nin İstanbul Başakşehir, Esenler, Arnavutköy'de inşa edeceği 28 bin 340 adet konut kuraları sürüyor. TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan'da sona erecek. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. İşte TOKİ İstanbul İstanbul Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy kura sonuçları isim listesi (PDF) ile 2+1 ve 3+1 hak kazananlar...