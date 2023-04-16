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Başakşehir, Esenler, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi 16 Nisan canlı yayını ile devam ediyor. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak kazananların isimleri netlik kazanıyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi 19 Nisan'da sona erecek. Kura çekimi ile 28 bin 340 adet 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahibini bulacak. TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları ve kazanan isim listesi de kura çekiminin ardından e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları PDF isim listesi...