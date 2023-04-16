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İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI (16 Nisan): Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul 2+1 3+1 kura sonucu ve PDF kazanan isim listesi sorgulama ekranı (e-Devlet)

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#TOKİ#İstanbul TOKİ Kura Sonucu#Arnavutköy Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul İsim Listesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 12:59

Başakşehir, Esenler, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi 16 Nisan canlı yayını ile devam ediyor. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak kazananların isimleri netlik kazanıyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi 19 Nisan'da sona erecek. Kura çekimi ile 28 bin 340 adet 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahibini bulacak. TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları ve kazanan isim listesi de kura çekiminin ardından e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları PDF isim listesi...

1/3İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI (16 Nisan): Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul 2+1 3+1 kura sonucu ve PDF kazanan isim listesi sorgulama ekranı (e-Devlet)

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir, Esenler, Arnavutköy'de inşa edeceği 28 bin 340 adet konut kuraları sürüyor. TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan'da sona erecek. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. İşte TOKİ İstanbul İstanbul Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy kura sonuçları isim listesi (PDF) ile 2+1 ve 3+1 hak kazananlar...

2/3TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR, ESENLER VE ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR, ESENLER VE ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi ve isim listesi canlı yayınla takip edilebiliyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edilecek.

3/3İSTANBUL TOKİ KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ EKRANI

İSTANBUL TOKİ KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ EKRANI

Kura çekiliş sonuçları ve isim listesi e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

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